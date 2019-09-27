Стали известны подробности дебоша с участием Аверина на борту самолета

Известный российский артист Максим Аверин стал участником скандала на борту самолета Барнаул–Москва 26 сентября. В этот день артист возвращался с гастролей — накануне в столице Алтайского края он играл в спектакле «Там же, тогда же».

По словам сотрудников авиакомпании, во время полета звезда сериала «Глухарь» устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе «оскорблял их непечатными словами».

«После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции», — сказал источник ТАСС, добавив, что в отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Позже артиста оштрафовали на 500 рублей.

Видео из самолета

27 сентября телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша с участием Аверина. На кадрах артист запечатлен вместе со своим директором Николаем Кореневым, который, по словам очевидцев, и стал зачинщиком скандала. Как видно на записи, Коренев оскорблял сотрудников авиакомпании и вел себя агрессивно.

«Не снимай», — требовал директор, после чего ударил по камере.

Далее Коренев повторил свою просьбу несколько раз. При этом Аверин в это время молча стоял рядом.

Реакция соцсетей

После просмотра ролика многие пользователи посчитали, что артист лишь случайно стал участником перепалки.

«Аверину стыдно», — написал под роликом в соцсети «ВКонтакте» Илья В.

«Аверин спокойно стоит, при чем тут он. Его директор дебошир», — согласилась с предыдущим комментатором Дина Т.

Также многие пользователи отметили, что им стало стыдно за директора после просмотра ролика.

«Позорище», — написала Марина Щ.

Мнение очевидцев

При этом комментарии очевидцев разнятся. По данным источника «Федерального агентства новостей» в столичном аэропорту «Шереметьево», Аверин был пьян.

«Он позволил себе послать стюардесс на три буквы. Понимаете, на какие, да? Он пьяный был. Наверное, с гастролей, но надо себя вести нормально», — сообщил информатор.

Также источник передал рассказы очевидцев, которые подчеркнули, что Аверин находился в нетрезвом состоянии, кичился своей популярностью и тем, что у него есть звание заслуженного артиста России. Кроме того, актер нецензурно выражался не только в отношении стюардесс, но и обо всей авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшей рейс.

При этом свидетель произошедшего рассказал mk.ru, что за весь полет стюардесса передала Аверину две-три рюмки и он не был пьян. По словам собеседника журналистов, работники авиакомпании могли сами спровоцировать скандал.

«Вы же знаете, на борту самолета стюардессы всегда правы, могут сделать любое замечание, а Максим Аверин был явно очень уставшим. Видимо, его чем-то разозлили, потому что он несколько раз просил «оставить его в покое», — цитирует издание слова собеседника.

Реакция Аверина

Сам Аверин уже обратился к фанатам после произошедшего скандала.

«Друзья! У меня всё хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи!» — написал он в Instagram вечером 26 сентября.

В комментариях пользователи поддержали артиста и выразили уверенность в том, что произошедшее является лишь недоразумением.