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Появилось видео дебоша с участием актера Аверина на борту самолета

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша с участием актера Максима Аверина на борту самолета. На кадрах артист запечатлен вместе со своим директором Николаем Кореневым, который, по словам очевидцев, и стал зачинщиком скандала.

Как видно на записи, Коренев оскорблял сотрудников авиакомпании и вел себя агрессивно. При этом Аверин в это время молча стоял рядом.

«Не снимай», — требовал директор, после чего ударил по камере.

Далее Коренев повторил свою просьбу несколько раз.

Инцидент произошел 26 сентября на рейсе Барнаул–Москва. Актера задержали в столичном аэропорту Шереметьево. По данным РЕН ТВ, Аверин возвращался с гастролей вместе со своим директором, который был пьян и затеял скандал: оскорблял стюардесс и не реагировал на замечания со стороны бортпроводников. Сам Аверин во время полета также устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе «оскорблял их непечатными словами».

По словам очевидцев, Аверин также находился в нетрезвом состоянии. За устроенный дебош артиста оштрафовали на 500 рублей.

Максим Аверин наиболее известен по роли следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь». В 2010 году он получил премию ТЭФИ за «Лучшее исполнение мужской роли в телесериале «Глухарь. Продолжение».

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