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Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Актер Максим Аверин высказался об инциденте с его участием, который произошел на борту самолета, летевшего в Москву. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

«Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!» — приводит его слова телеканал «Звезда».

Инцидент произошел 26 сентября на рейсе Барнаул–Москва. Актера задержали в столичном аэропорту Шереметьево. По данным РЕН ТВ, Аверин возвращался с гастролей вместе со своим директором Николаем Кореневым, который был пьян и затеял скандал: оскорблял стюардесс и не реагировал на замечания со стороны бортпроводников. Сам Аверин во время полета также устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе «оскорблял их непечатными словами».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в аэропорту, очевидцы подчеркнули, что Аверин находился в нетрезвом состоянии, кичился своей популярностью и тем, что у него есть звание заслуженного артиста России.

В отношении Аверина и Коренева составляют административные протоколы о мелком хулиганстве. За устроенный дебош артиста оштрафовали на 500 рублей.

Максим Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь». Получил премию «ТЭФИ» в 2010 году за «Лучшее исполнение мужской роли в телесериале «Глухарь. Продолжение».

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