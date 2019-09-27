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Лавров обвинил США в разрушительных действиях в Персидском заливе

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Фото: REUTERS/Darren Ornitz
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Действия США в отношении Ирана губительны для всего региона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

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По словам главы дипломатического ведомства, проблемы начались, когда США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий.

«Я считаю, что это разрушительные действия не только для конкретной ситуации с иранской ядерной программой, но и для режима нераспространения ядерного оружия, и в целом для ситуации в регионе», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Лавров отметил, что в переговорах по деэскалации ситуации в Персидском заливе, помимо стран региона, должны участвовать представители ЕС, региональных объединений, а также пятерка СБ ООН.

Министр добавил, что российские идеи по обеспечению безопасности в Персидском заливе находят всё больше сторонников.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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