Саудовская Аравия восстановила добычу нефти в 9,8 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия восстановила уровень добычи нефти в 9,8 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.

Такой же уровень добычи был зафиксирован непосредственно перед атакой беспилотников на нефтяные объекты компании Saudi Aramco. После нее показатели упали до 4,1 млн баррелей ежедневно.

За несколько дней до налета министерство энергетики Саудовской Аравии говорило о планах в октябре вырабатывать 9,89 баррелей в сутки.

Саудовские нефтяные объекты подверглись атаке дронов 14 сентября. Нападение привело к сокращению Эр-Риядом производства нефти и скачку цен на это сырье. Ответственность за атаку взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла».

Однако в Эр-Рияде и Вашингтоне ответственность за эти нападения возложили на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали ложью и пригрозили полномасштабной войной в случае удара со стороны Саудовской Аравии или США.