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Лавров обсудил с Аль-Ассафом подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

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Фото: ТАСС/Аль-Ассафом
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Глава МИДа России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагимом Аль-Ассафом подготовку визита президента РФ Владимира Путина в королевство, а также ситуацию в Персидском заливе.

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«Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили приоритетные вопросы российско-саудовской повестки дня с акцентом на предстоящий визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в Королевство», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что министры также обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике, включая положение в зоне Персидского залива, в Йемене и Сирии.

Путин в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита «большой двадцатки» в Осаке 28 июня подтвердил планы посетить королевство с визитом осенью текущего года.

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