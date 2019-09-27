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Жест «ок» признали экстремистским в США

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Фото: ТАСС/YAY
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Жест «ок» (сведенные в кольцо большой и указательный пальцы) признали экстремистским в США. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщило The National Public Radio.

Решение о внесении жеста в список экстремистских символов было принято в еврейской организации по защите гражданских прав «Антидиффамационная лига» (ADL). Всего в ее базу данных с обозначением «ненависть» попали 36 различных символов, в числе которых оказался «ок». Решение ADL объяснила тем, что в течение последних лет символ «ок» использовался в различных изображениях и мемах, пропагандирующих межрасовую ненависть, и в этой связи увеличилось число пользователей Сети, выступающих за «превосходство белых».

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Как отмечает «Ридус», австралийский террорист Брентон Таррант показал этот жест в марте 2019 года, войдя в зал суда вскоре после ареста за преднамеренное убийство 50 человек в мечетях в Крайстчерче.

По словам директора Центра экстремизма ADL Орена Сигала, такое большое число людей, вкладывающих негативный смысл в жест «ок», уже не может считаться шуткой, поскольку они начали с «троллинга» и наделили его «ненавистью» в действительности.

«Контекст всегда является ключевым. Я думаю, что людям важно понять, что жест «ок» может быть использован и используется также и для выражения ненависти», — приводит слова Сигала телеканал «360».

Базу данных Hate on Display ADL начала пополнять в 2000 году. Ее целью является помощь полиции, учителям и другим людям, желающим обнаружить потенциальные признаки антисемитизма и других видов экстремизма. В настоящее время в базе насчитывается 214 записей.

В августе сообщалось, что религиовед назвал поводы для проверки текстов Библии на экстремизм.

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