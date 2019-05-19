В ЮНЕСКО заявили о разнице между борьбой с радикализмом и цензурой в Интернете

Необходимо уметь различать противодействие развитию радикализма в социальных сетях и ограничение свободы слова. Такое мнение высказал агентству «РИА Новости» руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков в воскресенье, 19 мая.

Радойков отметил, что еще пять лет назад организация пыталась бороться за безопасность киберпространства, поскольку считала, что социальные сети являлись слишком свободными и не контролировали контент, публикующийся в них.

«Мы проводили встречи с Google, с Facebook, c YouTube. И на этих встречах обсуждали, что у этих компаний должна быть корпоративная ответственность. Они сперва еще говорили о свободе слова и о том, что всё открыто <…> А потом случились теракты в Европе», — подчеркнул представитель ЮНЕСКО.

Помимо этого Радойков рассказал о результатах работы, проделанной социальными сетями. По его словам, за 2018 год Facebook заблокировал около 1,5 млрд фальшивых страниц, Twitter за четыре года удалил почти 500 тыс. подозрительных пропагандистских и экстремистских аккаунтов, Youtube ввел в постоянную практику блокировку различных видеопосланий.

Ранее, 14 мая, эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что 20% россиян могут получить доступ к файлам и электронным документам с прошлого места работы, которые могут содержать конфиденциальную информацию.