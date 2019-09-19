Бывшего вице-президента «Анжи» задержали за экстремизм

Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан. Его доставили в управление Федеральной службы безопасности по Дагестану.

По информации РЕН ТВ, Идрисова подозревают в экстремизме. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что при обыске у Идрисова нашли помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и еще один пистолет неустановленной марки. Также у него найдено коллекционное холодное оружие и несколько автомобильных номеров.

В мае в Астраханской области задержали подозреваемых в создании экстремистской ячейки. По данным следствия, два местных жителя и один уроженец Краснодарского края, придерживавшиеся националистических взглядов, изучали правила владения холодным оружием, проводили тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а в целях конспирации использовали различные шифры при общении.