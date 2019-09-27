В аэропорту Аргентины обнаружено 240 кг кокаина в багаже пассажиров

Служба безопасности международного аэропорта Эсейса, расположенного около столицы Аргентины, конфисковала 240 кг кокаина. Наркотики пытались вывезти в Европу пассажиры. Об этом на странице в Twitter написала министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

«240 кг кокаина, которые направлялся из Эсейсы в Мадрид в чемоданах», — пояснила она. Операция проводилась совместно полицейскими аэропорта и таможенниками. По словам министра, силовики провели 26 обысков и задержали 13 человек.

Это крупнейшая партия наркотиков, конфискованная в аргентинском аэропорту. В каждом чемодане находилось около 22 кг кокаина. Он не был спрятан, а запах перевозчики пытались скрыть при помощи кофе.

Зимой 2018 года спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина, были задержаны несколько человек, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из РФ.

Секретарь по внутренней безопасности министерства безопасности Аргентины Херардо Милман заявил об успешной работе с Россией по «кокаиновому делу». Обнаруженные наркотики сожгли в крематории.