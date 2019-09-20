На обслуживающем космодром Куру судне пытались перевезти наркотики

Полиция Франции пресекла попытку перевозки наркотиков на грузовом судне, которое обслуживает космодром в Куру (Французская Гвиана). В обнаруженном контейнере было около 8 кг кокаина.

Инцидент произошел еще 5 августа, но СМИ узнали о нем только сейчас. Судно, оборудованное под перевозку элементов ракет, отправлялось во Францию. В момент отхода от причала от кормы оторвался небольшой контейнер, который был укреплен за бортом, передает ТАСС.

Прокурор Кайенны (административный центр Французской Гвианы) Самюэль Финьэль рассказал, что расследованием дела занимается межрегиональная группа полицейских, базирующаяся на Мартинике.

Корпорация Arianespace и Национальный центр космических исследований пока не давали комментариев по поводу случившегося.

Ранее в сентябре волны, вызванные ураганом «Дориан», вынесли на пляжи во Флориде (США) брикеты с кокаином. В общей сложности найдено более 15 свертков.