Прямой эфир

На обслуживающем космодром Куру судне пытались перевезти наркотики

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Франции пресекла попытку перевозки наркотиков на грузовом судне, которое обслуживает космодром в Куру (Французская Гвиана). В обнаруженном контейнере было около 8 кг кокаина.

Кладут с прибором: как выявляют наркозависимых в школах
На ранней стадии употребления ребенком наркотиков пресечь беду проще, считают специалисты

Инцидент произошел еще 5 августа, но СМИ узнали о нем только сейчас. Судно, оборудованное под перевозку элементов ракет, отправлялось во Францию. В момент отхода от причала от кормы оторвался небольшой контейнер, который был укреплен за бортом, передает ТАСС.

Прокурор Кайенны (административный центр Французской Гвианы) Самюэль Финьэль рассказал, что расследованием дела занимается межрегиональная группа полицейских, базирующаяся на Мартинике.

Корпорация Arianespace и Национальный центр космических исследований пока не давали комментариев по поводу случившегося.

Ранее в сентябре волны, вызванные ураганом «Дориан», вынесли на пляжи во Флориде (США) брикеты с кокаином. В общей сложности найдено более 15 свертков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Мадуро рассказал о связи Гуайдо с наркокартелем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019