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Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию. Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

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По его словам, таможенники совместно с КГБ проверили информацию о перемещении оружия с Украины в Литву, а далее более крупными партиями — в РФ.

После этого уже на российской территории в ходе спецоперации было обнаружено огромное количество нелегального оружия, в том числе автоматов, пистолетов, винтовок и порядка 9 тыс. боеприпасов.

«Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации», — рассказал Сенько в эфире телеканала «Беларусь 1».

Кроме того, он указал на рост числа попыток перемещения наркотиков и психотропных веществ. По его словам, в основном наркотики предназначались для получателей на территории России.

При этом за восемь месяцев этого года в Белоруссии было возбуждено 129 уголовных дел и изъято в четыре раза больше психотропных веществ, чем в прошлом году (626 кг против 155 кг).

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за потока нелегального оружия. При этом Совбез страны отметил, что Минск продолжит укреплять границу с соседним государством и выстраивать жесткий заслон для тех, кто пытается ввести оружие или совершить другие неправомерные действия.

Ранее эксперты отмечали, что украинское оружие попало в арсеналы множества незаконных вооруженных формирований вплоть до группировок «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке в 2010-х годах.

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