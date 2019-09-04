Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы с Украиной

Республика Беларусь и дальше продолжит укреплять госграницу с Украиной, чтобы не допустить нелегального ввоза оружия на свою территорию. Об этом 4 сентября сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.

Он пояснил, что Минск не закрывает пункты пропуска с Украиной, а совершенствует их.

«Мы выстраиваем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями, неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пределами пунктов пропуска», — сказал Зась в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, ничего чрезвычайного в этой ситуации нет, просто Минск учитывает риски, которые исходят с соседней территории, а также тысячи единиц оружия, которые находятся в свободном доступе на Украине.

«Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления», — подчеркнул он.

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной, из-за потока нелегального оружия, а там, где оружие оказывается в руках «у обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма».