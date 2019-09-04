Прямой эфир

Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы с Украиной

0
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Республика Беларусь и дальше продолжит укреплять госграницу с Украиной, чтобы не допустить нелегального ввоза оружия на свою территорию. Об этом 4 сентября сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.

Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
Падение промышленного потенциала всё больше ограничивает украинских экспортеров в выборе клиентов

Он пояснил, что Минск не закрывает пункты пропуска с Украиной, а совершенствует их.

«Мы выстраиваем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями, неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пределами пунктов пропуска», — сказал Зась в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, ничего чрезвычайного в этой ситуации нет, просто Минск учитывает риски, которые исходят с соседней территории, а также тысячи единиц оружия, которые находятся в свободном доступе на Украине.

«Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления», — подчеркнул он.

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной, из-за потока нелегального оружия, а там, где оружие оказывается в руках «у обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правительство Белоруссии предложит Лукашенко план интеграции с Россией
Евросоюз приостановил закупки украинских овощей и фруктов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019