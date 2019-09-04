Евросоюз приостановил закупки украинских овощей и фруктов

Украина лишилась возможности поставлять овощи и фрукты в страны Евросоюза с 1 сентября. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила на своем сайте Украинская плодоовощная ассоциация.

Отмечается, что причиной ситуации стала директива Евросоюза 2019/523 от 21 марта 2019 года, согласно которой страны, которые не входят в ЕС, должны официально объявить об отсутствии у них случаев выявления карантинных организмов. Ограничения касаются поставщиков томатов, яблок, груш, перца, баклажанов и других продуктов.

По данным ассоциации, перечисленных вредителей на Украине зафиксировано не было. Еврокомиссии уже предложили допустить украинские продукты в Европу, официального ответа пока получено не было.

Ранее в июне украинских пчел без документов не пустили в Россию.