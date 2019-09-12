Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили

Боевики трех так называемых «добровольческих батальонов», которые принимали участие в военной операции в Донбассе, сдали имеющееся у них оружие полиции. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила пресс-служба информационного департамента нацполиции Украины.

Замруководителя ведомства Вячеслав Аброськин поблагодарил за акцию. «В настоящее время нахожусь в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, в общей сложности это 10 т оружия.

Процесс передачи оружия проходил под присмотром саперов и фиксировался сотрудниками правоохранительных органов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее украинские СМИ со ссылкой на данные депутата Верховной рады Нестора Шуфрича сообщали, что на скупку всего нелегального оружия, находящегося на руках у жителей страны, властям придется выделить около $2 млрд, пишет REGNUM.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах по отводу войск в Донбассе. В разговоре с российским лидером Владимиром Путиным он выразил надежду на продолжение работы в минском формате. По его словам, разведение войск на юго-востоке Украины будет проходить в два этапа: «Золотое, Петровское — сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны».

9 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позитивным заявление украинского лидера. По словам главы МИДа, Зеленский заинтересован в решении конфликта.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.