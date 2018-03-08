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Аргентина отметила успешную работу с РФ по «кокаиновому делу»

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фото: REUTERS/Argentine Ministry of Security
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Секретарь по внутренней безопасности министерства безопасности Аргентины Херардо Милман заявил об успешной работе с Россией по «кокаиновому делу». Он также отметил, что сотрудничество между странами должно стать хорошим примером успешной борьбы с наркотрафиком.

«Четырнадцать месяцев сотрудничества между Российской Федерацией и Аргентиной, властями и правоохранительными органами, направленного на то, чтобы сохранить тайну подмены наркотика другим веществом и добиться задержания виновных, — свидетельство ответственного подхода всех вовлеченных в расследование сторон и их заслуга», — приводит «РИА Новости» слова Милмана.

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Милман отметил, что «очень вероятно, что кокаин колумбийский». По его словам, сейчас эксперты устанавливают страну происхождения наркотика.

По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы трое подозреваемых. В настоящее время следователи продолжают поиск других фигурантов.

В Германии был задержан Андрей Ковальчук, который является одним из фигурантов «кокаинового дела». Суд арестовал его 2 марта по подозрению в организации контрабанды кокаина из Аргентины в Россию.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб РФ и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 кг кокаина.

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