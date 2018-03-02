Суд Берлина определит меру пресечения организатору «кокаинового дела»

Берлинский суд должен определить меру пресечения подозреваемому в организации контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрею Ковальчуку в пятницу, 2 марта, до конца дня. Об этом заявил пресс-атташе дипмиссии РФ в ФРГ Денис Микерин.

По его словам, после того как суд определит меру пресечения, можно будет начать решение вопроса об экстрадиции подозреваемого в Россию, сообщает «РИА Новости».

Ранее Генпрокуратура Берлина заявила, что Ковальчук задержан по обвинению в организации преступного сообщества с целью наладить контрабанду кокаина из Аргентины.

Также Микерин отметил, что семья задержанного пока не выходила на связь с посольством, но в случае обращения они готовы оказать все необходимую консульскую поддержку.