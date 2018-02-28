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Фигурант «кокаинового дела» обвинил спецслужбы США в провокации

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Фото: Global Look Press
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Подозреваемый в организации контрабанды наркотиков из Аргентины Андрей Ковальчук заявил о провокации со стороны спецслужб Аргентины и США и хотел приехать в Россию для дачи показаний, заявил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Он хотел приехать и дать показания, но из-за поднявшегося шума решил взять техническую паузу и подготовить версию защиты», — уточнил адвокат. По его словам, подозреваемый считает случившееся провокацией со стороны аргентинских спецслужб в тесном сотрудничестве со спецслужбами США.

«Обратите внимание, одновременно проходят обыски в российских посольствах в США и такая ситуация в Аргентине, которая неподалеку», — отметил Жеребенков.

Его подзащитный уверяет, что оставил в школе при посольстве бытовые вещи. «Он их упаковал и положил под лестницу с разрешения Али Абянова. Попросил отправить, когда будет оказия. Когда Абянов уезжал, он передавал имущество школы другому сотруднику, и они решили проверить, что под лестницей. Там был всякий хлам: парты стулья, а также вещи Ковальчука», — уточнил адвокат.

По словам Ковальчука, оставленные вещи пролежали в школе полтора года, однако при вскрытии вместо них были обнаружены 360 пакетов наркотиков.

Как ранее писал портал iz.ru, в минувший четверг спецслужбы Аргентины и России предотвратили отправку крупной партии кокаина (389 кг) в Москву.

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