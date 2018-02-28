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Рябков: вбросы СМИ по «кокаиновому делу» — домыслы из разряда фейк-ньюс

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал домыслами из разряда фейк-ньюс все возникающие в СМИ версии, касающиеся расследования громкого «кокаинового дела».

По словам замминистра, никакого отношения к реальному делу информационные вбросы последних дней не имеют. Рябков также напомнил о спекуляциях касательно того, что «якобы происходила в начале оперативная работа аргентинских коллег, спецслужб и лишь потом российская сторона подключилась», передает «Федеральное агентство новостей».

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Замглавы МИД РФ подчеркнул, что всё осуществлялось с точностью до наоборот, а все не упомянутые в официальных комментариях Центра общественных связей ФСБ и МИД России рассуждения на эту тему являются, по мнению Рябкова, «злонамеренными наветами и домыслами из разряда фейк-ньюс».

«Следственные действия проведены. Что дальше происходит вокруг этого — это вопрос к правоохранительным органам», — резюмировал Рябков.

Напомним, в минувший четверг спецслужбы Аргентины и России предотвратили отправку крупной партии кокаина (389 кг) в Москву. Лидера преступной группы, пытавшейся осуществить поставку контрабанды, объявили в международный розыск по каналам Интерпола.

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