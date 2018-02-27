Управделами президента РФ опровергло вылет своего борта по делу с кокаином

Самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» не вылетал в Аргентину по «кокаиновому делу», сведения ряда СМИ об этом недостоверны, заявила официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.

«Данные сведения не соответствуют действительности… Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации — в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать», — приводит «Интерфакс» заявление Крыловой.

Она добавила, что на снимке с якобы бортом СЛО «Россия» нет даже его четкого номера.

Напомним, ранее СМИ опубликовали фотографии самолета, который якобы принадлежит управделами президента и фигурирует в «кокаиновом деле». Перед этим стало известно о проведении спецслужбами РФ и Аргентины масштабной спецоперации по предотвращению контрабанды крупной партии кокаина в Россию.