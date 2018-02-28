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Песков переадресовал все вопросы по «кокаиновому делу» в МИД РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Все вопросы, касающиеся ситуации вокруг «кокаинового дела» с российским посольством в Аргентине, рассматривает только Министерство иностранных дел России. Об этом на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос представителя СМИ, является ли скандал следствием прокола спецслужб, Песков ответил, что с данным вопросом необходимо обратиться в МИД России.

Ранее портал iz.ru сообщал, что источник в МИДе рассказал «Известиям» — «кокаиновый скандал» в российском посольстве в Аргентине не повлечет за собой экстренное проведение каких-то особых проверок российских дипломатов и техсостава на предмет связей с наркоторговцами.

Напомним, спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина, задержаны несколько человек. Предполагаемый глава группы контрабандистов, поставлявших кокаин из Аргентины в Россию и страны Европы, объявлен в розыск по каналам Интерпола. Предположительно, он скрывается в ФРГ. 

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