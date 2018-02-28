МИД не будет проверять дипмиссии после «кокаинового скандала» в Аргентине

«Кокаиновый скандал» в российском посольстве в Аргентине не повлечет за собой экстренных проверок дипмиссий РФ, рассказал «Известиям» источник в МИДе.

Собеседник издания подтвердил, что проведение каких-то особых проверок российских дипломатов и техсостава на предмет связей с наркоторговцами нецелесообразно.

По его словам, работа по противодействию организованной преступности, включая наркоторговлю, ведется Россией со странами Латинской Америки на системной основе.

Кроме того, в дипломатических кругах «Известиям» заявили об абсурдности утверждений о возможности использования диппочты для переправки наркотиков.

22 февраля стало известно, что в 2016 году представитель технического состава посольства РФ в Буэнос-Айресе Али Абянов спрятал 12 чемоданов с кокаином в здании посольской школы, намереваясь переслать наркотики стоимостью €50 млн в Москву.

Сотрудники посольства обнаружили груз после отъезда Абянова и подключили к расследованию ФСБ РФ и министерство безопасности Аргентины. По итогам спецоперации арестовали пятерых преступников, троих россиян задержали в Москве с поличным.

Подробнее — в материале «Известий»:

Дипломаты вне подозрений