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МИД опроверг информацию о связи экс-сотрудника с делом о кокаине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство иностранных дел России опровергло появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о связи погибшего сотрудника латиноамериканского департамента ведомства Петра Польшикова с контрабандой кокаина из Аргентины.

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«Несмотря на официальные заявления МИД России, ФСБ и посольства РФ в Буэнос-Айресе, в ряде СМИ продолжается распространение двусмысленных и откровенно лживых публикаций», — приводит ТАСС слова из сообщения министерства. 

Как отмечает агентство, ранее ряд СМИ опубликовал сообщения, согласно которым гибель Польшикова могла быть связана с его причастностью к деятельности наркокартелей.

По официальному заявлению МИДа, дипломат погиб в декабре 2016 года в Москве в результате несчастного случая.

Портал iz.ru ранее писал о совместной российско-аргентинской спецоперации по предотвращению контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины в РФ. 

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