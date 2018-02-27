Песков рассказал об отношении Кремля к делу о кокаине в Аргентине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, следят ли в Кремле за «кокаиновым делом» — спецоперацией спецслужб России и Аргентины по предотвращению поставки крупной партии наркотиков в РФ.

«Это не прерогатива Кремля, это МИД. Насколько я знаю, они предоставили всю необходимую информацию», — сказал Песков.

Напомним, ранее сообщалось о проведении спецслужбами РФ и Аргентины масштабной спецоперации по предотвращению контрабанды крупной партии кокаина в Россию. Партия кокаина была спрятана в посольстве РФ в Буэнос-Айресе, наркотики в ней заменены на муку, а в мешки вставлены GPS-трекеры.

Итогом проведения операции стало предотвращение поставки партии наркотиков, а также задержание членов преступной группировки, причастной к попытке контрабанды. Часть членов группировки объявлены в международный розыск по линии Интерпола.