Фигуранта «кокаинового дела» арестовали в Германии

Суд Германии арестовал подозреваемого в организации контрабанды кокаина из Аргентины в РФ гражданина России Андрея Ковальчука. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

Он отметил, что из-за тяжести предъявляемых обвинений суд отказался рассматривать возможность освободить его подзащитного под залог.

По словам адвоката, Ковальчук будет находиться под стражей до рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Россию.

«Суд не усмотрел нарушений закона в отношении него, признав, что состояние здоровья Ковальчука позволяет ему находиться под арестом», — приводит «Интерфакс» слова юриста.

Как писал портал iz.ru, Ковальчука задержали в Берлине 2 марта.