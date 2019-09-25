Береговая охрана США перехватила подлодку с кокаином на $165 млн

Сотрудники береговой охраны Соединенных Штатов захватили в сентябре 30-метровое подводное судно с кокаином. На борту подлодки обнаружили 5,5 тонны наркотика. Об этом накануне сообщил телеканал FoxNews.

Подлодку заметил патрульный самолет в восточной части Тихого океана. Экипажу катера береговой охране во Флориде было приказано проверить судно. Содействие в задержании подлодки с кокаином оказали военно-морские силы Колумбии.

По подозрению в контрабанде наркотиков задержаны четверо подозреваемых. Изъятый кокаин оценили в $165 млн.

«За 24 часа экипаж катера пересек экватор и перехватил грузоподъемное самоходное полупогружное судно», — рассказали участники операции. Из подлодки выгрузили более 500 кг наркотиков. Остальной груз оставили на судне из-за опасности его погружения.

5 сентября в американском штате Флорида волны, вызванные ураганом «Дориан», вынесли на два пляжа более 15 брикетов с кокаином. Одна из упаковок с килограммом наркотика была обнаружена во время утреннего патрулирования побережья.