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Тюлень помог арестовать наркоторговцев в Австралии

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Фото: Depositphotos
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Полиция смогла поймать наркоторговцев в Австралии благодаря крупному раздраженному тюленю.

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По данным «Би-би-си», правоохранители несколько месяцев разыскивала 34-летнего британца и 51-летнего француза. В итоге они были обнаружены на небольшом острове у западного побережья страны.

Когда преступники попытались скрыться, дорогу им перекрыл большой тюлень. Животное разозлилось из-за появления мужчин и с ревом бросилось навстречу.

«У них был выбор: бежать мимо тюленя или быть арестованными. Как видите, они выбрали арест», — приводит слова комиссара местной полиции «Газета.ру».

15 сентября Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило документы о программе использования животных для проведения шпионских миссий.

Отмечается, что особую надежду американские спецслужбы возлагали на птиц, но также экспериментировали с дельфинами, собаками и кошками.

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