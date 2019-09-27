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Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства

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Фото: Global Look Press/Lee Thomas
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Роспотребнадзор напомнил правила профилактики бешенства в преддверии всемирного дня борьбы с этим заболеванием, который проводится ежегодно 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Федеральная служба напомнила, что бешенство является опасным вирусным инфекционным заболеванием со смертельным исходом. Средств лечения развившегося заболевания не существует, его можно только предотвратить.

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Заражение обычно происходит при контакте со слюной больного бешенством животного. При этом не обязательно получить укус или царапину, заражение возможно при попадании брызг инфицированного материала даже на слизистые оболочки.

Роспотребнадзор отмечает, что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков. В связи с этим следует избегать контактов с дикими животными, безнадзорными кошками и собаками, а также соблюдать правила содержания домашних животных.

В случае контакта с потенциально зараженным животным необходимо промыть все раны и места, куда могла попасть слюна мыльным раствором и проточной водой в течение 15 минут, а затем обработать перекисью водорода.

Сразу после этого следует обратиться к врачу, который при необходимости назначит курс прививок. Важно помнить, что чем раньше будет начат курс прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, чтобы предотвратить развитие заболевания.

23 сентября столичная мэрия сообщила, что в московских парках и скверах с 23 сентября по 6 октября пройдет акция «Защити своего питомца», в рамках которой домашним животным сделают прививки против бешенства.

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