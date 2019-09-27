Танкер Stena Impero покинул иранский порт

Нефтяной танкер Stena Impero, задержанный в июле в Ормузском проливе, вышел из иранского порта Бендер-Аббас. Об этом со ссылкой на данные трекинг-сервиса Refinitiv сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что решение о прекращении задержания танкера было принято еще в среду, 25 сентября, однако судно еще оставалось в порту. Кроме того, танкер сменил пункт назначения с порта Эль-Джубайль (Саудовская Аравия) на порт Рашид (ОАЭ).

22 сентября глава компании-судовладельца Stena Bulks Эрик Хонелл заявлял, что танкер может быть отпущен в тот же день. По его словам, соответствующая информация была получена от иранских властей.

Британский танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) 19 июля в Ормузском проливе. Судно обвинили в нарушении международных правил и сопроводили в порт Бендер-Аббас для проведения проверок.

На борту танкера находились 23 человека, в том числе трое граждан России. Экипаж некоторое время не выходил на связь.

5 сентября сообщалось, что семеро моряков, освобожденных с задержанного танкера, в том числе один из России, покинули страну и вылетели в Дубай.

16 сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что танкер будет освобожден через несколько дней после решения ряда бюрократических вопросов.