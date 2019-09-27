Прямой эфир

Танкер Stena Impero покинул иранский порт

0
Фото: REUTERS/West Asia News Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нефтяной танкер Stena Impero, задержанный в июле в Ормузском проливе, вышел из иранского порта Бендер-Аббас. Об этом со ссылкой на данные трекинг-сервиса Refinitiv сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что решение о прекращении задержания танкера было принято еще в среду, 25 сентября, однако судно еще оставалось в порту. Кроме того, танкер сменил пункт назначения с порта Эль-Джубайль (Саудовская Аравия) на порт Рашид (ОАЭ).

Игра в танкер: Ормузский пролив возьмут под усиленный контроль
После ЧП на стратегической магистрали усилят охрану всех нефтеналивных судов

22 сентября глава компании-судовладельца Stena Bulks Эрик Хонелл заявлял, что танкер может быть отпущен в тот же день. По его словам, соответствующая информация была получена от иранских властей.

Британский танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) 19 июля в Ормузском проливе. Судно обвинили в нарушении международных правил и сопроводили в порт Бендер-Аббас для проведения проверок.

На борту танкера находились 23 человека, в том числе трое граждан России. Экипаж некоторое время не выходил на связь.

5 сентября сообщалось, что семеро моряков, освобожденных с задержанного танкера, в том числе один из России, покинули страну и вылетели в Дубай.

16 сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что танкер будет освобожден через несколько дней после решения ряда бюрократических вопросов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тегеране пообещали освободить танкер Stena Impero в течение нескольких дней
Иран задержал в Персидском заливе заподозренное в контрабанде судно

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019