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В Минфине предложили реструктурировать долги регионов перед бюджетом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство готовит предложение по реструктуризации задолженности регионов перед российским бюджетом. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «Интерфакс».

Из них вышел долг: размер заимствований регионов опустился ниже 2 трлн
До такого уровня показатель не доходил с ноября 2014 года

«На следующий год субъекты РФ должны вернуть 75 млрд рублей бюджетных кредитов. Предложение — давайте рассмотрим вопрос по реструктуризации этой задолженности», — отметил министр.

По его словам, реструктуризация будет возможна при условии, что регионы будут вкладывать эти деньги в новые проекты и инфраструктуру.

10 сентября сообщалось, что чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года. На 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований составлял 16,2 трлн рублей. При этом он включал госгарантии по кредитам предприятий.

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) в августе сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год. Оказалось, что ежегодный отрицательный эффект ограничительных мер на рост российского ВВП составил в среднем 0,2 п.п.

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