Из них вышел долг: размер заимствований регионов опустился ниже 2 трлн

Хорошая конъюнктура, бюджетная дисциплина и меры Минфина позволили регионам отступить за критически важную отметку в 2 трлн рублей госдолга. По данным на 1 сентября 2019 года, объем задолженности субъектов РФ составил 1,995 трлн рублей (на 1 августа — 2,016 трлн рублей), следует из материалов финансового ведомств а. До такого уровня показатель не опускался с ноября 2014-го. На данный момент к категории с низкой долговой устойчивостью относятся только пять регионов. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что к концу года уровень нагрузки может немного повыситься из-за увеличения расходов и необходимости гасить обязательства, однако коррекция будет небольшой.

Как рассказал «Известиям» первый замминистра финансов Леонид Горнин, большинство регионов справились с задачей снижения своих обязательств и выполнили все свои обещания, это устойчивая платформа для реализации национальных проектов.

— Для многих субъектов это были непростые решения, непростая реализация поставленной задачи за последние три финансовых периода, но мы смогли пройти опасную черту, — рассказал Леонид Горнин. — На данный момент соотношение госдолга к собственным доходам составляет 22,5%. Это очень хороший показатель, особенно учитывая, что он раньше доходил до 40%, что вызывало беспокойство.

Он сообщил, что благодаря таким устойчивым тенденциям, уже сейчас 68 субъектов могут увеличить государственный долг, не нарушая никаких условий в соглашениях, заключенных с Минфином, до 258 млрд рублей, больше чем на 15%.

Еще один позитивный момент: если раньше 15 регионов находились в красной зоне (задолженность свыше 100%), то сейчас остался только один — Мордовия — с госдолгом свыше 200%.

Перебрали

Больше трех лет политика заимствований регионов находится в центре внимания правительства. Как еще несколько лет назад отмечалось в материалах Минфина, в 2009–2015 годах субъекты активно наращивали долги, которые увеличились почти в четыре раза — с 0,6 трлн до 2,2 трлн рублей. Всплеск заимствований пришелся на 2014 год, когда кризис и снижение доходов привели к тому, что госдолг регионов резко вырос на 20% и перешел критически важную отметку в 2 трлн рублей. Пиковых значений показатель достигал в 2017 году, когда он был в непосредственной близости к 2,5 трлн.

Еще в 2015 году Минфин призвал регионы к бюджетной дисциплине и выпустил рекомендации по политике заимствований, где определил риски и максимальные показатели задолженности. Так, ведомство призвало субъекты не превышать соотношение госдолга к доходной части бюджета в 50%, а лучше стремиться удерживаться в рамках 25%.

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С 1 января 2018 года федеральный центр запустил программу реструктуризации долгов регионов, рассчитанную на семь лет . Она предполагает, что в первые два года субъекты получают максимально льготные условия: в этот период им придется выплачивать всего 5% от задолженности.

Это позволяет направлять высвободившиеся средства на погашение более дорогого и краткосрочного коммерческого долга, инвестиционные, социальные и другие цели. Более того, если в 2018–2019 годах региональные власти обеспечат рост неналоговых доходов в свои бюджеты темпами не ниже инфляции, программа реструктуризации может быть продлена на срок до 12 лет. Это послужило хорошей мотивацией для глав субъектов.

Время гасить

Старший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов «Эксперт РА» Гульназ Галиева объясняет снижение госдолга субъектов почти на 10% с начала года (на 1 января он составлял 2,206 трлн рублей) удачной конъюнктурой, которая позволила нарастить налоговые поступления, причем не только в федеральную казну, но и в региональные. Кроме того, эксперт отмечает успешное сжатие расходов.

— Новые заимствования не очень нужны, а старые потихоньку гасятся. В течение года регионы стараются экономить на расходах на обслуживание долга, поэтому погашают дорогие банковские кредиты с помощью дешевых казначейских либо остатков средств на счетах, которые могли сформироваться в результате профицитного исполнения бюджета по итогам года, — поясняет Гульназ Галиева.

Об этом же говорит и старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

— В целом регионы проводили более ответственную финансовую политику , агрессивно не наращивая долговую нагрузку и в то же время постепенно погашая задолженность перед коммерческими банками, благодаря чему региональный долг в целом снизился в первом полугодии, — отметил он. — Рост налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов позволит своевременно погашать долги.

Процесс замещения дорогих и краткосрочных кредитов на более доступные заимствования успешно идет уже несколько лет. Если в начале 2015 года большая часть приходилась на коммерческие заимствования — 860,3 млрд рублей, а на ценные бумаги — всего 442,1 млрд рублей, то сейчас соотношение выглядит иначе — 404,7 млрд и 537,3 млрд рублей соответственно.

Эксперты не исключают небольшой коррекции показателя госдолга в конце года.

— В IV квартале, когда нужно возвращать казначейские кредиты и финансировать большую долю расходов, регионы вновь прибегают к банковскому финансированию, — прогнозирует Гульназ Галиева. — В конце года традиционны не только пиковые расходы, но и заимствования.

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Сергей Суверов из «БКС Премьер» также полагает, что в абсолютном выражении региональный госдолг еще может подняться. По его мнению, этот показатель способен опять превысить 2 трлн рублей.

— Регионы, у которых адекватная долговая нагрузка относительно регионального ВВП, могут вполне увеличить долги, в том числе выпустить облигации, спрос на такие активы у инвесторов есть, — подчеркнул аналитик.

Как считает Гульназ Галиева из «Эксперт РА», в этом году заимствования не должны быть активными, поэтому, скорее всего, в конце года показатель задолженности регионов будет близок к текущим значениям.

Занимать запрещается

Вследствие новаций в Бюджетном кодексе Минфин получил еще один рычаг воздействия на субъекты в вопросе заимствований. Благодаря поправкам в документ все регионы разделены на три группы по уровню долговой устойчивости.

— Для отдельных субъектов, где есть нестабильные проявления, будет ограничена возможность осуществлять заимствования. Один из главных критериев — уровень государственного долга, — напомнил Леонид Горнин.

В конце августа Минфин выпустил документ «О классификации субъектов РФ по группам долговой устойчивости». В список «отличников» вошли 37 регионов, отстающих — пять: Мордовия, Еврейская автономная область, Орловская и Псковская области и Республика Марий Эл.