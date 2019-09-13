В Минфине назвали сумму долга зарубежных стран перед Россией

Общая задолженность зарубежных стран перед Российской Федерацией составляет около $35 млрд. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак в кулуарах Московского финансового форума.

«Задолженность зарубежных государств перед РФ, вместе с тем, что осталось от бывшего Советского союза, в районе $35 млрд», — приводит его слова «РИА Новости».

Чиновник уточнил, что Кипр полностью погасил долг перед Россией. В июле Сторчак отметил, что Кипр погасит кредит досрочно.

Кредит в €2,5 млрд под 4,5% годовых предоставлялся республике в 2011 году, Кипр должен был погасить его в июле 2016 года. В 2013 году заем реструктурировали из-за острого финансового кризиса, после чего процентная ставка была понижена до 2,5%, а погашение основного долга перенесли на 2018–2021 годы.

11 июля сообщалось, Россия расширила программу межгосударственных кредитов, за пять месяцев 2019 года профинансировав из бюджета иностранные правительства на 79 млрд рублей.