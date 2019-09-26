Строительство Фрунзенского моста в Самаре потребует еще 1,3 млрд рублей

Смета строительства Фрунзенского моста в Самаре может вырасти на 1,33 млрд рублей. Об этом стало известно во время заседания комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Как рассказал руководитель министерства управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, средства необходимы для продолжения строительства. Их направят из федерального бюджета.

Члены комитета одобрили поправки в бюджет. Законопроект, предложенный минфином рассмотрят на пленарном заседании губдумы, пишет НИА «Самара» со ссылкой на 63.ру.

Строительство Фрунзенского моста началось в 2015 году. Первая очередь проекта включает в себя мосты через реку Самару и озеро Банное, а также транспортные развязки и путепровод до улицы Шоссейной. Открыть движение по нему планируется в октябре этого года.

По завершении первого этапа работ подрядчики приступят к продлению путепровода.