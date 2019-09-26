Прямой эфир

Строительство Фрунзенского моста в Самаре потребует еще 1,3 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Смета строительства Фрунзенского моста в Самаре может вырасти на 1,33 млрд рублей. Об этом стало известно во время заседания комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Как рассказал руководитель министерства управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, средства необходимы для продолжения строительства. Их направят из федерального бюджета.

Члены комитета одобрили поправки в бюджет. Законопроект, предложенный минфином рассмотрят на пленарном заседании губдумы, пишет НИА «Самара» со ссылкой на 63.ру.

Строительство Фрунзенского моста началось в 2015 году. Первая очередь проекта включает в себя мосты через реку Самару и озеро Банное, а также транспортные развязки и путепровод до улицы Шоссейной. Открыть движение по нему планируется в октябре этого года.

По завершении первого этапа работ подрядчики приступят к продлению путепровода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парк полетов и капсульный отель предлагают построить в Самаре
Второй мост построят на реке Сок в Самаре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019