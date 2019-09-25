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Парк полетов и капсульный отель предлагают построить в Самаре

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В Самаре решили благоустроить самую популярную смотровую площадку города. Речь идет о вертолетной площадке, расположенной в поселке Управленческом. С нее открывается красивый вид на Жигулевские горы и Волгу.

Городским властям предложили создать там прогулочные маршруты разного уровня сложности, построить обзорную консоль, как в московском Зарядье, установить детские площадки, соорудить капсульный отель и открыть парк полетов.

Кроме того, по мнению урбанистов, в этом месте можно построить панорамный выставочный павильон и закамуфлировать его под вертолетную площадку в виде буквы «Н», которая будет видна из космоса.

В свою очередь мэр Елена Лапушкина предупредила, что к проекту благоустройства вертолетной площадки будут особые требования. Так, необходимо сделать проект современным, но при этом сохранить его уникальную особенность: потрясающий ландшафт и природную красоту, сообщает НИА «Самара».

Вертолетную площадку благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году в Самаре преобразили Крымскую площадь и несколько скверов.

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