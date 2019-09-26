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Некачественное топливо продает каждая 12-я российская заправка

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Доля суррогата на российских заправках снизилась за четыре года до 9%. Лишь каждая 12-я заправка продает некачественный бензин или дизель. По сравнению с прошлым годом, ничего не изменилось, однако в 2015 году подделкой торговала каждая пятая заправка. Улучшение качества топлива эксперты объясняют введением оборотных штрафов, а также изменениями в налоговом законодательстве. Суррогат постепенно уходит с рынка, это подтверждает рост производства, а также продаж бензина и дизеля.

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