Лавров пояснил цель расширения НАТО

Целью активного расширения НАТО является намерение «окружить Россию», затруднить развитие страны и навязать ей ценности альянса. Об этом сказал глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант», опубликованном 25 сентября.

«НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом — мы внутри альянса объявлены врагом — и затруднить развитие нашей страны. Это попытка навязать нам порядки, которые основаны на тех самых правилах, каковые Запад продвигает вместо международного права», — сказал министр.

Лавров ответил, что в составе НАТО есть страны, которые не придерживаются воинственной риторики и «развивают нормальные добрососедские отношения с Россией».

Однако сам альянс настроен агрессивно, поэтому стремится «втянуть» как можно большее количество государств.

«Ничего для безопасности НАТО не приобретено в результате присоединения Черногории, Македонии, которая туда вступает. Во втягивании Сербии в НАТО для безопасности альянса никакого смысла не заключено. А отсюда цель только одна — сдерживать Российскую Федерацию, причем сдерживать агрессивно», — пояснил глава ведомства.

Лавров также напомнил, что в НАТО «давно идут дискуссии» о новом смысле объединения после распада СССР. Одной из последних идей является превращение оборонного альянса в «альянс, который несет демократию и безопасность всему земному шару».

«Гегемонизм, ощущение собственной исключительности — либералам можно всё, а нелибералы должны подчиниться», — заключил министр.

Москва неоднократно отмечала, что страны альянса выдумывают «российскую угрозу» для наращивания сил вблизи страны. 21 августа министр обороны России Сергей Шойгу назвал напряженной ситуацию у западных границ.

Ранее в сентябре СМИ раскрыли содержание послания президента России Владимира Путина странам-членам НАТО.