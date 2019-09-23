Прямой эфир

Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия пытается создать «железный занавес» в Черном море и блокирует учения НАТО, заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал Бен Ходжес.

Эстонские игры: чем грозят танки НАТО в Прибалтике
Французские и британские военные провели совместные маневры

В интервью изданию «Сегодня» военный пожаловался, что как только альянс объявляет о месте проведения учений в черноморской акватории, Россия якобы сразу закрывает подходы к нему.

Поэтому, по его словам, НАТО следует наращивать силу в Черном море и защищать свои интересы, «сдерживая» Россию.

«Поэтому я обеспокоен тем, что они пытаются делать вокруг Одессы. Это форма временной блокады. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», — сказал Ходжес.

Кроме того, он призвал Украину использовать беспилотники для проведения разведки и отслеживания подлодок и кораблей.

«Есть много вещей, которые вы можете сделать, и они не будут вам стоить очень дорого. Особенно это касается обмена разведданными с Румынией, Грузией и США», — добавил он.

Учения Украины и НАТО Sea Breeze 2019 прошли в Черном море с 1 по 12 июля. В них были задействованы порядка 30 кораблей, 30 самолетов, более 900 военнослужащих.

За маневрами проследил российский Черноморский флот, который был готов к реагированию на возможные опасные инциденты.

При этом на Украине заявили, что в учениях «победила Россия», так как своими действиями Москва якобы «прогнала» силы НАТО и из акватории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019