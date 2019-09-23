Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море

Россия пытается создать «железный занавес» в Черном море и блокирует учения НАТО, заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал Бен Ходжес.

В интервью изданию «Сегодня» военный пожаловался, что как только альянс объявляет о месте проведения учений в черноморской акватории, Россия якобы сразу закрывает подходы к нему.

Поэтому, по его словам, НАТО следует наращивать силу в Черном море и защищать свои интересы, «сдерживая» Россию.

«Поэтому я обеспокоен тем, что они пытаются делать вокруг Одессы. Это форма временной блокады. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», — сказал Ходжес.

Кроме того, он призвал Украину использовать беспилотники для проведения разведки и отслеживания подлодок и кораблей.

«Есть много вещей, которые вы можете сделать, и они не будут вам стоить очень дорого. Особенно это касается обмена разведданными с Румынией, Грузией и США», — добавил он.

Учения Украины и НАТО Sea Breeze 2019 прошли в Черном море с 1 по 12 июля. В них были задействованы порядка 30 кораблей, 30 самолетов, более 900 военнослужащих.

За маневрами проследил российский Черноморский флот, который был готов к реагированию на возможные опасные инциденты.

При этом на Украине заявили, что в учениях «победила Россия», так как своими действиями Москва якобы «прогнала» силы НАТО и из акватории.