Зеленский отдал решающую роль в конфликте в Донбассе ЕС и США

Помочь решить конфликт на юго-востоке Украины могут США и Евросоюз, если объединят усилия. Об этом 25 сентября заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

«Мы понимаем, что только совместно ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе», — цитирует Зеленского «Интерфакс».

Зеленский отметил, что Киеву необходима не просто «помощь, а поддержка» от Вашингтона и Брюсселя. Украинский лидер заверил, что его приоритетом является прекращение конфликта в Донбассе и возвращение под контроль Киева Крыма, Донбасса и Луганска.

При этом американский лидер подчеркнул, что Украина «потеряла Крым во время работы другой администрации США, а не администрации Трампа».

«Да, поэтому у вас теперь есть шанс нам помочь», — ответил Зеленский.

Глава Белого дома посоветовал Зеленскому продолжать работу с Россией «в том же духе», отметив, что прогресс уже достигнут. Кроме того, Трамп выразил надежду на встречу украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным, который, как добавил он, стремится к урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.

«Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я по-настоящему надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением. И я знаю, что он пытается сделать это (урегулировать конфликт — ред.)», — заключил Трамп, имея в виду российского лидера.

Ранее в этот день была опубликована стенограмма июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, в ходе которого украинский лидер назвал американского коллегу своим «учителем».

25 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе краткого контакта. По словам российского министра, обе стороны выразили заинтересованность в разрешении конфликта в соответствии с минскими договоренностями.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей республики высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. Москва же неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением всех международных и демократических норм, а значит, является легитимным.