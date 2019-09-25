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Зеленский опубликовал фото с Трампом

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Фото: twitter.com/Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским коллегой Дональдом Трампом. На снимке также запечатлены супруги лидеров — Елена Зеленская и Меланья Трамп.

«Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп на официальном приеме у президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме!» — написал украинский президент в среду, 25 сентября.

До этого о встрече двух лидеров не сообщалось. Официальная встреча Зеленского и Трампа должна состояться в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября. По данным The Washington Post, ее проведению пытались препятствовать высокопоставленные сотрудники администрации президента США.

Ранее Зеленский ответил на вопрос телеканала «Россия» о якобы давлении со стороны американского коллеги Дональда Трампа. По словам украинского лидера, надавить на него может только единственный человек в его жизни — его сын.

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