Отопление не пришло в сотни домов Центральной России

Горячая вода не дошла до труб в сотнях домов Центральной России. Жители нескольких регионов, несмотря на старт отопительного сезона, замерзают. В Екатеринбурге, Златоусте и других городах обогрева нет в школах и детских садах. В тех, которые еще работают, детей на тихий час укладывают в верхней одежде. Больше всех сейчас не рады отопительному сезону жители Альметьевска. Там его запустили, но трубы не выдержали и просто лопнули. Похожая ситуация в Самаре, Ярославле. Здесь фонтаны горячей воды забили прямо на улицах.