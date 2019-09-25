Матвиенко потребовала разобраться с проблемой обеспечения лекарствами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала выяснить причину, по которой в аптеках периодически возникает нехватка жизненно важных лекарств. По ее словам, такие сложности возникают в регионах каждый год.

«Необходимо разобраться, в чем проблема: в планировании закупок, в недобросовестной конкуренции, в логистике, в финансировании либо в недостаточном нормативно-правовом регулировании», — сказала Матвиенко в среду, 25 сентября, на заседании палаты.

Она отметила, что многие жизненно важные лекарства имеют высокую стоимость, в результате чего становятся недоступными для людей. По словам Матвиенко, комитет по социальной политике «будет уделять этим вопросам серьезное внимание», отмечает ТАСС.

22 сентября сообщалось, что Минздрав готовит предложения, согласно которым пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой жизненно необходимые медикаменты, назначенные врачом в поликлинике. Сейчас лекарства выдают бесплатно только различным категориям льготников: детям до трех лет, больным некоторыми заболеваниями и инвалидам. Благодаря предложениям Минздрава препараты смогут получать и остальные нуждающиеся в длительном лечении граждане.