Минздрав предложил бесплатно выдавать лекарства россиянам

Минздрав готовит предложения, согласно которым пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой жизненно необходимые медикаменты, назначенные врачом в поликлинике. Новая система лекарственного обеспечения может вступить в силу в 2022 году.

«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения», — сказала глава ведомства Вероника Скворцова, ее слова приводит «Российская газета» в воскресенье, 22 сентября.

Сейчас лекарства выдают бесплатно только различным категориям льготников: детям до трех лет, больным некоторыми заболеваниями и инвалидам. Благодаря предложениям Минздрава препараты смогут получать и остальные нуждающиеся в длительном лечении граждане.

Также на недавнем совещании в ведомстве обсуждались и другие варианты. Среди них — бесплатные лекарства для детей до 14 лет или до достижения ими совершеннолетия.

Как отмечает издание, сейчас россиянин в среднем тратит в аптеке около 7 тыс. рублей за год. В пересчете на все население это порядка 1 трлн рублей. Сейчас общие траты на лекарства для больниц и льготников втрое меньше — около 380 млрд рублей.

Ранее в сентябре власти РФ выделили 26 млн рублей на зарубежные лекарства для детей, страдающих хроническими заболеваниями.