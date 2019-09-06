Власти РФ выделили 26 млн рублей на зарубежные лекарства для детей

Правительство выделило более 26 млн рублей на закупку иностранных медикаментов, не производимых в России, для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на соответствующее распоряжение.

«В целях оказания медицинской помощи детям выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 26,128 млн рублей на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку незарегистрированных в Российской Федерации психотропных лекарственных препаратов для обеспечения детей в установленном порядке, имея в виду закупку, ввоз и распределение таких препаратов в объеме 11 270 упаковок», — говорится в документе.

Согласно этому распоряжению, Минпромторг должен будет проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2020 года.

Накануне 5 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. По словам премьера, распоряжение даст право оперативно поставлять препараты, которые пока не производятся в России. Среди них — мидазолам в 10 лекарственных формах, клобазам, фенобарбитал и диазепам.

По информации источника «Известий», в случае официальных поставок сильнодействующий лекарственный препарат «Фризиум» будет обходиться по цене в 20 рублей за таблетку вместо 150 рублей у перекупщиков, а диазепам в микроклизмах — по 175 рублей за одну штуку вместо 1,5 тыс.

В последнее время неоднократно сообщалось о претензиях полиции к россиянам, которые через Сеть покупали незарегистрированные иностранные лекарства. В середине августа была задержана москвичка, которая пришла на почту, чтобы получить приобретенный через интернет препарат. По словам женщины, ее сыну необходим «Фризиум», и она нашла единственный способ приобрести это лекарство — заказать за границей. В отношении матери возбудили уголовное дело, однако после вмешательства общественности и правозащитников прокуратура отменила это решение.