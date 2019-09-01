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Российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За первые шесть месяцев 2019 года лечебные учреждения в России приобрели лекарств для онкобольных на 35,9 млрд рублей, год назад аналогичные расходы составили 17,7 млрд. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков DSM Group.

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При этом специалисты подсчитали, что в натуральном выражении объем госзакупок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов вырос не так сильно, как в денежном, что во многом связано с подорожанием лекарств. По стоимостному объему среди онкологических препаратов лидируют «Гертикад» (на его закупки больницы потратили 2,2 млрд рублей), «Авегра» (1,9 млрд рублей) и «Китруда» (1,7 млрд рублей).

В пресс-службе Минздрава «Известиям» рассказали, что с января 2019 года началась реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Он предусматривает в том числе финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. На эти цели предусмотрено дополнительное выделение средств на оплату медицинской помощи таким пациентам в размере 70 млрд рублей в 2019 году (750 млрд рублей на период 2019–2024 годов).

Если же рассматривать данные о госзакупках лекарственных препаратов всех остальных категорий (за исключением онкологических), то они сократились на 4% в денежном выражении — до 74,5 млрд рублей и на 3,5% в натуральном выражении (до 354,8 млн упаковок). Так, на 27,4% сократились траты на средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, на 20,5% — на лекарства от паразитов, инсектициды и репелленты, на 15,6% — лекарства от заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 2 сентября.

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