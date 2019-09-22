Протоиерей Дмитрий Смирнов назвал способ отучить ребенка материться

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов поделился способом отучить ребенка от привычки употреблять бранные слова.

На встрече с воспитанниками детского дома «Павлин» священнослужитель рассказал, что однажды один из воспитанников выругался при нем матом.

«Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается», — сказал Смирнов, его слова приводит «Говорит Москва» в воскресенье, 22 сентября.

Как подчеркнул протоиерей, это самый эффективный способ, но лучше обойтись без него. По мнению Смирного, ругаться может «любой болван», а научиться писать стихи и понимать поэзию намного сложнее.

Ранее в сентябре Смирнов раскритиковал российских мужчин, назвав их национальной трагедией. Виновным в сложившейся ситуации представитель Русской православной церкви назвал женское воспитание.