Социологи назвали процент держащих дома аптечку россиян

Абсолютное большинство россиян (94%) держит дома свою аптечку и запас лекарств, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

При этом среди тех, у кого есть домашняя аптечка, 81% хранит в ней средства от простуды и жаропонижающее, обезболивающие — 75%, средства для лечения порезов, травм, ожогов — 66%, средства для желудка, пищеварения — 64%, для нормализации давления — 55%, лекарства для «сердечников» — 53%, успокоительные — 52%, антибиотики — 50%, а антигистаминные, противоаллергические средства — 43%, передает «РИА Новости».

По данным опроса, более трети респондентов покупают лекарства примерно раз в месяц, 17% — 2–3 раза в месяц, 13% — раз в 2–3 месяца, еще 11% — примерно раз в неделю. Если есть выбор и цена примерно одинаковая, то 44% россиян предпочитают покупать все-таки отечественные лекарства, а 28% приобретают импортные, 17% покупают иногда те, иногда другие.

Согласно результатам исследования, 57% опрошенных случалось столкнуться с тем, что лекарство, которое они регулярно покупали, существенно подорожало, у 34% такого не было.

Опрос проводился 31 августа — 1 сентября в 104 населенных пунктах, 53 регионах РФ при участии 1,5 тыс. респондентов.

Ранее 6 сентября сообщалось, что правительство РФ выделило более 26 млн рублей на закупку иностранных медикаментов, не производимых в России, для детей, страдающих хроническими заболеваниями.