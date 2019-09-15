Валентину Матвиенко выдвинут в сенаторы от Петербурга

Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003–2011 годах, а затем перешла на работу в Совфед, где представляет Северную столицу.