Валентину Матвиенко выдвинут в сенаторы от Петербурга
Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003–2011 годах, а затем перешла на работу в Совфед, где представляет Северную столицу.
Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003–2011 годах, а затем перешла на работу в Совфед, где представляет Северную столицу.