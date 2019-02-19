Матвиенко провела встречу с султаном Брунея

Валентина Матвиенко: Россия передаст Брунею технологии в сфере нефтедобычи. Об этом председатель Совфеда заявила в ходе своего визита в королевство. РФ также готова поделиться опытом утилизации попутного нефтяного газа. До 90% доходов Брунея составляет нефтегазовая отрасль.

На встрече с султаном говорили и о сотрудничестве в сфере туризма. Его росту способствовал безвизовый режим между странами.



Встреча Матвиенко с султаном продлилась целый час. Спикер Совфеда побила рекорд по времени встречи с главой Брунея.