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Контракт на первый танкер для «Арктик СПГ-2» подпишут в октябре

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Контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2» планируется подписать до конца октября. В этот же срок будет сделан первый аванс, а до конца года состоится подписание по еще четырем судам.

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Как сообщил журналистам первый зам гендиректора, член правления «Совкомфлота» Евгений Амбросов, в дальнейшем планируется строительство еще десяти танкеров, спецификация которых может быть изменена «в сторону усиления качеств и проходимости судна».

Совладельцем и лизингополучателем четырех судов, которые будут строиться после пилотного танкера, станет компания СМАРТ lng («Современный морской арктический транспорт») — совместное предприятие «Совкомфлота» и «Новатэка», приводит слова Амбросов «РИА Новости».

Представитель «Совкомфлота» уточнил, что пилотное судно компания будет строить самостоятельно. «Мы будем лизингополучателем для это судна», — пояснил Амбросов. Он напомнил, что финансирование будет осуществлять ВЭБ по лизинговой схеме.

В настоящий момент «Совкомфлот» работает над спецификацией судна. По его словам, «это очень ответственный шаг», так как кораблю круглый год предстоит работать в тяжелых ледовых условиях для перевозки газа в восточном направлении.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов в августе заявил, что наблюдательный совет госкорпорации одобрил финансирование поставки 15 танкеров-газовозов, каждый из которых будет стоить около $330 млн.

Президент РФ Владимир Путин в апреле рассказал, что на севере России будут построены новые заводы СПГ — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ». Также рассматривается возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2».

Проект «Арктик СПГ-2» по добыче и производству топлива на Гыданском полуострове предполагает строительство трех линий по сжижению газа общей мощностью 19,8 млн т СПГ в год. Его стоимость предварительно оценивается в $25,5 млрд. Пуск первой линии газопровода запланирован на 2023 год.

Если «Новатэку» удастся ее запустить в заявленные сроки, то доля России в мировой торговле СПГ может вырасти до 11%. Это позволит РФ войти в четверку крупнейших производителей. О желании участвовать в проекте ранее заявляли Китай и французская нефтегазовая корпорация Total.

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