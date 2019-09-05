Проектирование «Дальневосточного СПГ» начнется в ближайшее время, сообщил в четверг, 5 сентября, глава Минэнерго РФ Александр Новак, пишет «РИА Новости».

«Мы планируем, что в ближайшее время нашими компаниями будет принято решение и начнется проектирование», — сообщил министр телеканалу «Россия 24» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). В кулуарах Новак заметил, что завод по производству сжиженного природного газа планируется построить в рамках проекта «Сахалин-1».

Ранее в четверг глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что акционеры проекта «Сахалин-1» приняли решение о строительстве собственного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Де-Кастри в Хабаровском крае, пишет РБК. Его мощность составит 6,2 млн т. Суммарная добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-1» уже достигла 114 млн т, потребителям поставлено 26 млрд кубометров газа.

«В этом году акционеры решили строить собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн тонн в Де-Кастри. Благодаря географической близости двух стран его продукция будет востребована и в Японии», — подчеркнул Сечин.

Акционерами «Сахалина-1», реализованного в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), являются американская Exxon (оператор проекта с долей 30%), «Роснефть» (20%), японская Sodeco — 30%, еще 20% — у индийской ONGC. На круглом столе присутствовал председатель совета директоров Sodeco Масанори Тойошима.

Дальневосточные проекты ориентированы на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе — Китай, куда в конце года будет запущен газопровод «Сила Сибири». Однако рынок АТР растет опережающими темпами, поэтому будет востребован не только трубопроводный газ , но и сжиженный , убеждены эксперты.

«Вопрос о возможной конкуренции с поставками трубопроводного газа в Китай в принципе не актуален. Газовый рынок КНР является наиболее динамично растущим в мире. По прогнозам к 2030 году рынок вырастет там почти в 2 раза с текущих 280 до 520 млрд куб м в год. В этих условиях сегодня есть возможность по размещению на рынке КНР значительных дополнительных объемов российского газа, как в виде трубопроводных поставок, так и в виде СПГ», — подчеркнула управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

По мнению эксперта, синергия с существующей инфраструктурой «Сахалин-1», включая береговой комплекс подготовки газа «Чайво» на Сахалине и нефтеналивной терминал Де-Кастри в Хабаровском крае также является весомым преимуществом Дальневосточного СПГ. «Наличие развитой инфраструктуры повышает конкурентоспособность относительно строящихся «с нуля», так называемых «greenfield» СПГ-проектов, например, таких, как проекты в Мозамбике, Канаде, Австралии и других», — сказала она.

«Действующие мощности по производству сжиженного природного газа не помешают развитию проекта Дальневосточного СПГ, ведь производимые объем уже поглощаются рынком, а проект «Роснефти» нацелен на будущий спрос», — считает старший аналитик БКС-Премьер Сергей Суверов.

По его мнению, главными конкурентами выступают проекты, которые также готовятся к принятию инвестиционного решения. Например, СПГ-проекты в США, в Африке и на Ближнем Востоке. При этом у Дальневосточного СПГ есть ряд преимуществ: он оптимально позиционирован с точки зрения размещения продукции, добавил эксперт. Целевыми рынками являются традиционные импортеры СПГ в Северо-Восточной Азии -Япония, Корея и Китай, а также возможно несколько более удаленные растущие рынки — Индия, Таиланд и Сингапур, отметил он.

Емкость и прогнозы спроса на газ даже ближайших целевых рынков сбыта позволяют прогнозировать, что объемы СПГ с нового завода будут востребованы рынком, подчеркнула Косарева.